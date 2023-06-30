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Магучих допустила ошибку, Геращенко повторила рекорд

30 июня 2023 13:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Магучих допустила ошибку, Геращенко повторила рекорд
Ярослава Магучих допустила ошибку. Фото: instagram.com/rosya_dp/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко с разным успехом выступили на шестом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Обе спортсменки оказались на пьедестале, но ни одна из них не сумела завоевать золотую медаль. 

Впервые в сезоне Магучих не сумела одержать уверенную победу, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг в Швейцарии начался шестой этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Украинские спортсменки были фаворитками по прыжкам в высоту среди женщин. Ожидалось, что Ярослава Магучих одержит очередную, 12 в сезоне победу. Однако лидер сборной Украины заняла только третье место. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих выполняет прыжок. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Выступление украинских легкоатлеток 

Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко продемонстрировали разные результаты в Лозанне. Магучих без проблем взяла планку 1,97, но не сумела с первой попытки взять два метра. Ярослава сразу нацелилась на высоту 2,02 метра, но допустила ошибку. 

Зато Ирина Геращенко с первой попытки преодолела высоту два метра. Это повторение ее личного рекорда. Однако украинка не сумела завоевать золотую медаль. Соперница из Австралии Никола Олислагерс сумела покорить высоту 2,02. Это новые рекорд сезона.

Юлия Левченко тоже продемонстрировала свой лучший результат в сезоне. Она покорила высоту 1,94 метра и заняла пятое место. 

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