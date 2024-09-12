Герреро не зіграє за Динамо у матчі проти Зорі

Едуардо Герреро на стадіоні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Панамський форвард київського "Динамо" Едуардо Герреро пропустить найближчий матч чемпіонату України з футболу. Колишній футболіст "Зорі" пропустить поєдинок із луганською командою.

Герреро заборонено грати проти "Зорі", повідомляє "ТаТоТаке".

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У суботу, 14 вересня, "Зоря" прийме "Динамо" у матчі УПЛ. Головний тренер київської команди не зможе розраховувати у цьому поєдинку на Едуардо Герреро, який нещодавно приєднався до "біло-синіх".

Едуардо Герреро у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Чому Герреро не зіграє за "Динамо"

Футболіст збірної Панами перейшов у київський клуб наприкінці літнього трансферного вікна-2024. Він відіграє цей сезон у "Динамо" на правах оренди. У контракті "біло-синіх" у "Зорею" прописано пункт, за яким Герреро не може грати проти луганської команди.

Панамський футболіст пропустить і весняний матч "Динамо" проти "Зорі". Він зможе дебютувати у команді Олександра Шовковського у домашньому поєдинку з "Ворсклою" 18 вересня.

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