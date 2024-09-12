Герреро не сыграет за Динамо в матче против Зари

Эдуардо Герреро на стадионе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Панамский форвард киевского "Динамо" Эдуардо Герреро пропустит ближайший матч чемпионата Украины по футболу. Бывший футболист "Зари" пропустит поединок с луганской командой.

Герреро запрещено играть против "Зари", сообщает "ТаТоТаке".

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В субботу, 14 сентября, "Заря" примет "Динамо" в матче УПЛ. Главный тренер киевской команды не сможет рассчитывать в этом поединке на Эдуардо Герреро, который недавно присоединился к "бело-синим".

Эдуардо Герреро в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Почему Герреро не сыграет за "Динамо"

Футболист сборной Панамы перешел в киевский клуб в конце летнего трансферного окна-2024. Он отыграет этот сезон в "Динамо" на правах аренды. В контракте "бело-синих" в "Зарей" прописан пункт, по которому Герреро не может играть против луганской команды.

Панамский футболист пропустит и весенний матч "Динамо" против "Зари". Он сможет дебютировать в команде Александра Шовковского в домашнем поединке с "Ворсклой" 18 сентября.

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