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Гімнастку Нікольченко виключили зі складу збірної України через скандальне висловлювання

24 листопада 2023 12:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гімнастку Нікольченко виключили зі складу збірної України через скандальне висловлювання
Влада Нікольченко під час змагань. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України з гімнастики втратила одну з претенденток на медалі. Харків'янка Влада Нікольченко не допоможе національній команді найближчим часом.

Приводом для винятків Нікольченко зі збірної став її резонансний вислів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

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Напередодні Влада Нікольченко опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі повідомлення про ненависть до Польщі. У ньому 20-річна спортсменка розкритикувала сусідню державу та заявила, що змушена їздити до Польщі через те, що в Україні не працюють аеропорти.

Влада Нікольченко
Слова Нікольченко про Польщу. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

Наслідки слів Нікольченко

За кілька годин стало відомо про те, що гімнастку виключили зі складу національної команди. Влада Нікольченко перепросила за те, що написала про Польщу, проте це не вплинуло на рішення про її виключення.

Нікольченко зізналася, що розкритикувала Польщу через сильну втому, яка викликала нервовий зрив. Але українські спортивні чиновники переконані, що висловлювання Влади може зашкодити міжнародному іміджу країни.

Влада Нікольченко є бронзовою медалісткою чемпіонатів світу та Європи з гімнастики. Торік вона пережила тяжку травму плеча, а після відновлення продовжила тренуватись в Ірини Дерюгіної.

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