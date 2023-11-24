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Гимнастку Никольченко исключили из состава сборной Украины из-за скандального высказывания

24 ноября 2023 12:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гимнастку Никольченко исключили из состава сборной Украины из-за скандального высказывания
Влада Никольченко во время соревнований. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины по гимнастике потеря одну из претенденток на медали. Харьковчанка Влада Никольченко не поможет национальной команде в ближайшее время. 

Поводом для исключений Никольченко из сборной стало ее резонансное высказывание, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт". 

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Накануне Влада Никольченко опубликовала на своей странице в социальной сети сообщение о ненависти к Польше. В нем 20-летняя спортсменка раскритиковала соседнее государство и заявила, что вынуждена ездить в Польшу из-за того, что в Украине не работают аэропорты.

Влада Никольченко
Слова Никольченко про Польшу. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

Последствия слов Никольченко 

Спустя несколько часов стало известно о том, что гимнастку исключили из состава национальной команды. Влада Никольченко принесла извинения за то, что написала про Польшу, однако это не повлияло на решение о ее исключении. 

Никольченко призналась, что раскритиковала Польшу из-за сильной усталости, которая вызвала нервный срыв. Но украинские спортивные чиновники убеждены, что высказывание Влады может повредить международному имиджу страны. 

Влада Никольченко является бронзовой медалисткой чемпионатов мира и Европы по гимнастике. В прошлом году она пережила тяжелую травму плеча, а после восстановления продолжила тренироваться у Ирины Дерюгиной. 

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