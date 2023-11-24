Гимнастку Никольченко исключили из состава сборной Украины из-за скандального высказывания

Влада Никольченко во время соревнований. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

Сборная Украины по гимнастике потеря одну из претенденток на медали. Харьковчанка Влада Никольченко не поможет национальной команде в ближайшее время.

Поводом для исключений Никольченко из сборной стало ее резонансное высказывание, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Накануне Влада Никольченко опубликовала на своей странице в социальной сети сообщение о ненависти к Польше. В нем 20-летняя спортсменка раскритиковала соседнее государство и заявила, что вынуждена ездить в Польшу из-за того, что в Украине не работают аэропорты.

Слова Никольченко про Польшу. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

Последствия слов Никольченко

Спустя несколько часов стало известно о том, что гимнастку исключили из состава национальной команды. Влада Никольченко принесла извинения за то, что написала про Польшу, однако это не повлияло на решение о ее исключении.

Никольченко призналась, что раскритиковала Польшу из-за сильной усталости, которая вызвала нервный срыв. Но украинские спортивные чиновники убеждены, что высказывание Влады может повредить международному имиджу страны.

Влада Никольченко является бронзовой медалисткой чемпионатов мира и Европы по гимнастике. В прошлом году она пережила тяжелую травму плеча, а после восстановления продолжила тренироваться у Ирины Дерюгиной.

Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.

Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.

"Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому.

Суркис рассказал, когда уйдет с поста президента "Динамо".