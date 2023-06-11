Гюндоган та Госенс не зіграють з Україною

Флік на пресконференції перед матчем. Фото: DFB/GES-Sportfoto

12 червня в німецькому Бремені відбудеться товариський матч збірних Німеччини та України. У "Бундестіму" перед грою є кадрові проблеми.

За словами головного тренера Ганса-Дітер Фліка, проблеми стосуються захисту, півзахисту та атаки. Слова спеціаліста наводить сайт Німецького футбольного союзу.

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Винна Ліга чемпіонів

За словами Фліка, через фінал Ліги чемпіонів, який відбувся 10 червня, додатковий відпочинок отримали Роберт Госенс та Ілкай Гюндоган. Також під питанням форвард Тімо Вернер, у якого проблеми зі здоров’ям.

"З Україною точно не зіграють Ілкай Гюндоган та Робін Госенс, які прибудуть до нашого табору тільки 14 червня. Також під питанням участь Тімо Вернера. За ним ми спостерігаємо щодня", — сказав Флік.

Тренер зазначив, що в матчі проти України вони намагатимуться показати привабливу гру, щоб порадувати вболівальників.

"Завтра ми зіграємо з командою, країна якої перебуває в дуже складній ситуації. Ми з нетерпінням чекаємо на цей матч, адже наш суперник вміє грати в хороший футбол. Ми хочемо допомогти кожному побачити привабливий матч", — зазначив спеціаліст.

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