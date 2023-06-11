Гюндоган и Госэнс не сыграют с Украиной

Флик на пресс-конференции перед матчем. Фото: DFB/GES-Sportfoto

12 июня в немецком Бремене состоится товарищеский матч сборных Германии и Украины. У "Бундестима" перед игрой есть кадровые проблемы.

По словам главного тренера Ганса-Дитер Флика, проблемы касаются защиты, полузащиты и атаки. Слова специалиста приводит сайт Немецкого футбольного союза.

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Виновна Лига чемпионов

По словам Флика, из-за финала Лиги чемпионов, который состоялся 10 июня, дополнительный отдых получили Роберт Госэнс и Илкай Гюндоган. Также под вопросом форвард Тимо Вернер, у которого проблемы со здоровьем.

"С Украиной точно не сыграют Илкай Гюндоган и Робин Госэнс, которые прибудут в наш лагерь только 14 июня. Также под вопросом участие Тимо Вернера. За ним мы наблюдаем каждый день", — сказал Флик.

Тренер отметил, что в матче против Украины они постараются показать привлекательную игру, чтобы порадовать болельщиков.

"Завтра мы сыграем с командой, страна которой находится в очень сложной ситуации. Мы с нетерпением ждем этого матча, ведь наш соперник умеет играть в хороший футбол. Мы хотим помочь каждому увидеть привлекательный матч", — отметил специалист.

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