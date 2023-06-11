Гюндоган и Госэнс не сыграют с Украиной
12 июня в немецком Бремене состоится товарищеский матч сборных Германии и Украины. У "Бундестима" перед игрой есть кадровые проблемы.
По словам главного тренера Ганса-Дитер Флика, проблемы касаются защиты, полузащиты и атаки. Слова специалиста приводит сайт Немецкого футбольного союза.
Отметим, что матч с Германией станет первым для главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
days until #GERUKR 🇩🇪🇺🇦 pic.twitter.com/3rADnKBvYM— Германия (@DFB_Team_EN) June 10, 2023
Виновна Лига чемпионов
По словам Флика, из-за финала Лиги чемпионов, который состоялся 10 июня, дополнительный отдых получили Роберт Госэнс и Илкай Гюндоган. Также под вопросом форвард Тимо Вернер, у которого проблемы со здоровьем.
"С Украиной точно не сыграют Илкай Гюндоган и Робин Госэнс, которые прибудут в наш лагерь только 14 июня. Также под вопросом участие Тимо Вернера. За ним мы наблюдаем каждый день", — сказал Флик.
Тренер отметил, что в матче против Украины они постараются показать привлекательную игру, чтобы порадовать болельщиков.
"Завтра мы сыграем с командой, страна которой находится в очень сложной ситуации. Мы с нетерпением ждем этого матча, ведь наш соперник умеет играть в хороший футбол. Мы хотим помочь каждому увидеть привлекательный матч", — отметил специалист.
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