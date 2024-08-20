Гюндоган планує повернутися до Манчестер Сіті після сезону у Барселоні

Ілкай Гюндоган у матчі проти мадридського "Реала". Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Колишній футболіст збірної Німеччини Ілкай Гюндоган, який завершив кар'єру в національній команді, готовий піти з "Барселони". У футболіста є декілька вигідних пропозицій із різних країн.

Гюндогану не подобається атмосфера у "Барселоні", повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

В останні тижні літа 2024 року з'явилася інформація про те, що Ілкай Гюндоган, який став найкращим футболістом "Барселони" минулого сезону, може піти з клубу лише через рік після трансферу як вільний агент. Досвідчений півзахисник висловив невдоволення щодо ситуації в каталонському клубі, який тепер хоче продати 33-річного гравця.

Гюндоган проти партнера з "Барселони" Ямала на Євро-2024. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Повернення Гюндогана до "Ман Сіті"

Німецький хавбек розчарований внутрішньою політикою "Барселони" і вирішив піти з клубу. Головний тренер Ханс-Дітер Флік намагається вмовити півзахисника залишитися, але президент "Барселони" Жоан Лапорта закликає наставника не дбати про це.

Гюндоган хоче повернутися до "Манчестер Сіті". Головний тренер англійської команди Хосеп Гвардіола підтримує це рішення, оскільки вважає відхід німця минулого літа помилкою. У півзахисника є пропозиції від команд із Саудівської Аравії, але він уже веде переговори із "містянами".

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо.

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" змушений продати гравця.

Лідер українського клубу побився з тренером — деталі скандалу.

Ребров запросить до збірної новачків із "Динамо" — один із них викликається вперше.

Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі.