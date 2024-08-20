Гюндоган планирует вернуться в Манчестер Сити после сезона в Барселоне

Гюндоган решил уйти из Барселоны и вернуться в Манчестер Сити
Бывший футболист сборной Германии Илкай Гюндоган, который завершил карьеру в национальной команде, готов уйти из "Барселоны". У футболиста есть несколько выгодных предложений из разных стран.
Гюндогану не нравится атмосфера в "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.
В последние недели лета 2024 года появилась информация о том, что Илкай Гюндоган, который стал лучшим футболистом "Барселоны" в прошлом сезоне, может уйти из клуба всего через год после трансфера в качестве свободного агента. Опытный полузащитник высказал недовольство об обстановке в каталонском клубе, который теперь хочет продать 33-летнего игрока.
Возвращение Гюндогана в "Ман Сити"
Немецкий хавбек разочарован внутренней политикой "Барселоны" и принял решение уйти из клуба. Главный тренер Ханс-Дитер Флик пытается уговорить полузащитника остаться, но президент "Барселоны" Жоан Лапорта призывает наставника не усердствовать в этом вопросе.
Гюндоган хочет вернуться в "Манчестер Сити". Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола поддерживает это решение, поскольку считает уход немца прошлым летом ошибкой. У полузащитника есть предложения от команд из Саудовской Аравии, но он уже ведет переговоры с "горожанами".
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