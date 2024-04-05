Глава Олімпійського комітету РФ назвав усіх російських тенісистів іноагентами — що трапилося
У Росії розростається критика щодо спортсменів, які хочуть поїхати на Олімпійські ігри-2024 у Парижі у нейтральному статусі. Пресинг проявляють політики та функціонери різного рівня.
Одним із критиканів став президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков, слова якого навели росЗМІ.
ОКР вважає тенісистів іноагентами
За словами Позднякова, він погоджується з Іриною Вінер, яка розкритикувала тих, хто хоче поїхати на Олімпіаду. При цьому, говорячи про тенісистів, він не підбирав епітетів, сказавши, що вони живуть за кордоном, грають за себе, а не країну, і засуджують політику Росії та повномасштабне вторгнення в Україну.
Поздняков упевнений, що російських тенісистів треба називати "командою іноагентів". При цьому додав, що їхні інтереси протилежні від цілей держави.
Відзначимо, що поки що публічно хочуть виступити на ОІ-2024 тенісисти та збірна Росії з вільної боротьби.
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