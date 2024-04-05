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Глава Олімпійського комітету РФ назвав усіх російських тенісистів іноагентами — що трапилося

5 квітня 2024 21:16
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Агабекян Карен
редактор
Глава Олімпійського комітету РФ назвав усіх російських тенісистів іноагентами — що трапилося
Найкращий російський тенісист Данило Медведєв. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports
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Агабекян Карен
редактор

У Росії розростається критика щодо спортсменів, які хочуть поїхати на Олімпійські ігри-2024 у Парижі у нейтральному статусі. Пресинг проявляють політики та функціонери різного рівня.

Одним із критиканів став президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков, слова якого навели росЗМІ.

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Глава ОКР Станіслав Поздняков. Фото: росЗМІ

ОКР вважає тенісистів іноагентами

За словами Позднякова, він погоджується з Іриною Вінер, яка розкритикувала тих, хто хоче поїхати на Олімпіаду. При цьому, говорячи про тенісистів, він не підбирав епітетів, сказавши, що вони живуть за кордоном, грають за себе, а не країну, і засуджують політику Росії та повномасштабне вторгнення в Україну.

Поздняков упевнений, що російських тенісистів треба називати "командою іноагентів". При цьому додав, що їхні інтереси протилежні від цілей держави.

Відзначимо, що поки що публічно хочуть виступити на ОІ-2024 тенісисти та збірна Росії з вільної боротьби.

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Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
Даніїл Мєдвєдєв
російські спортсмени

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