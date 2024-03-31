Захарова через Олімпіаду погрожує меру Парижа наклейками

Речник МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Мер Парижа Анна Ідальго раніше заявила, що на Олімпійських іграх-2024 російським та білоруським спортсменам будуть не раді. У РФ відповіли французькій чиновниці.

Відповісти у коментарі російським ЗМІ вирішила речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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Мер Парижа Анн Ідальго. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У Росії погрожують Ідальго

Захарова почала погрожувати Франції наклейками на їхніх товарах. Спікер вважає, що ще кілька антиросійських заяв й в магазинах Росії французькі товари почнуть маркувати наклейками з написом "нам не раді в Москві".

Захарова впевнена, що після цього французький бізнес почне штурмувати мерію Парижа через втрату доходів із Росії.

Зазначимо, що Олімпійські ігри стартують у липні-серпні 2024 року. На турнір у командних змаганнях не допущено Росію та Білорусь. Спортсмени цих країн можуть виступити як нейтральні без прапора, гімну та національної символіки.

Також нейтральним спортсменам заборонять брати участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор. При цьому від них не вимагатимуть засудження російського вторгнення до України.

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