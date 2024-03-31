Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Захарова через Олімпіаду погрожує меру Парижа наклейками arrow

Захарова через Олімпіаду погрожує меру Парижа наклейками

31 березня 2024 14:23
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Захарова через Олімпіаду погрожує меру Парижа наклейками
Речник МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мер Парижа Анна Ідальго раніше заявила, що на Олімпійських іграх-2024 російським та білоруським спортсменам будуть не раді. У РФ відповіли французькій чиновниці.

Відповісти у коментарі російським ЗМІ вирішила речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Читайте також:
Анн Ідальго
Мер Парижа Анн Ідальго. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У Росії погрожують Ідальго

Захарова почала погрожувати Франції наклейками на їхніх товарах. Спікер вважає, що ще кілька антиросійських заяв й в магазинах Росії французькі товари почнуть маркувати наклейками з написом "нам не раді в Москві".

Захарова впевнена, що після цього французький бізнес почне штурмувати мерію Парижа через втрату доходів із Росії.

Зазначимо, що Олімпійські ігри стартують у липні-серпні 2024 року. На турнір у командних змаганнях не допущено Росію та Білорусь. Спортсмени цих країн можуть виступити як нейтральні без прапора, гімну та національної символіки.

Також нейтральним спортсменам заборонять брати участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор. При цьому від них не вимагатимуть засудження російського вторгнення до України.

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Українець Богачук знищив свого суперника та став тимчасовим чемпіоном світу з боксу.

Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з Реалом".

Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі.

Олімпійські ігри
Париж
Олімпіада-2024
олімпіада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК