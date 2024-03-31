Захарова из-за Олимпиады угрожает мэру Парижа наклейками
Мэр Парижа Анна Идальго ранее заявила, что на Олимпийских играх-2024 российским и белорусским спортсменам будут не рады. В РФ ответили французской чиновнице.
Ответить в комментарии российским СМИ решила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В России угрожают Идальго
Захарова начала угрожать Франции наклейками на их товарах. Спикер считает, что еще несколько антироссийских заявлений, и в магазинах России французские товары начнут маркировать наклейками с надписью "нам не рады в Москве".
Захарова уверена, что после этого французский бизнес начнет штурмовать мэрию Парижа из-за потери доходов из России.
Отметим, что Олимпийские игры стартуют в июле-августе 2024 года. На турнир в командных соревнованиях не допущены Россия и Беларусь. Спортсмены этих стран могут выступить как нейтральные, без флага, гимна и национально символики.
Также нейтральным спортсменам запретят участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр. При этом от них не будут требовать осуждения российского вторжения в Украину.
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