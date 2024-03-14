Мэр Парижа против, чтобы россияне и белорусы приезжали на Олимпийские игры-2024

Мэр Парижа Анн Идальго. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

В Париже не рады видеть на Олимпийских играх-2024 российских и белорусских спортсменов. Об этом заявила мэр города-хозяина ОИ Анн Идальго.

Глава города хочет, чтобы представителей этих двух стран отстранили, передает Reuters.

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Россию и Беларусь не ждут в Париже-2024

По словам Идальго, лучше, чтобы Международный олимпийский комитет отстранил всех россиян и белорусов, чтобы у них не было возможности выступить даже под нейтральным статусом.

"Я предпочитаю, чтобы они не приезжали. Мы не можем притворяться, будто войны России против Украины не существует. Мы не можем делать вид, что Путин не является диктатором, который сегодня угрожает всей Европе", — сказала Идальго.

Интересно, что еще в прошлом году Идальго являлась защитницей российских и белорусских спортсменов. Чиновница заявляла, что ждет их с распростертыми объятиями в нейтральном статусе. В своих заявлениях мэр утверждала, что необходимо сохранить уровень конкуренции. После своего заявления чиновница получила много критики и уже через месяц кардинально изменила свою позицию.

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