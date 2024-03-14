Мер Парижу проти, щоб росіяни та білоруси приїздили на Олімпійські ігри-2024

Мер Парижу Анн Идальго. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У Парижі не раді бачити на Олімпійських іграх-2024 російських та білоруських спортсменів. Про це заявила мер міста-господаря ОІ Анн Ідальго.

Глава міста хоче, щоб представників цих двох країн відсторонили, передає Reuters.

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Мер Парижу Анн Идальго із символом ОІ-2024. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Росію та Білорусь не чекають в Парижі-2024

За словами Ідальго, краще, щоб Міжнародний олімпійський комітет відсторонив усіх росіян та білорусів, щоб у них не було можливості виступити навіть під нейтральним статусом.

"Я вважаю за краще, аби вони не приїжджали. Ми не можемо удавати, ніби війни Росії проти України не існує. Ми не можемо удавати, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі", — сказала Ідальго.

Цікаво, що ще минулого року Ідальго була захисницею російських та білоруських спортсменів. Чиновниця заявляла, що чекає їх з розпростертими обіймами в нейтральному статусі. У своїх заявах мер стверджувала, що необхідно зберегти рівень конкуренції. Після своєї заяви чиновниця отримала багато критики й вже через місяць кардинально змінила свою позицію.

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