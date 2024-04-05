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​​​​​​​Глава Олимпийского комитета РФ назвал всех российских теннисистов иноагентами — что случилось

5 апреля 2024 21:16
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Глава Олимпийского комитета РФ назвал всех российских теннисистов иноагентами — что случилось
Лучший российский теннисист Даниил Медведев. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports
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Агабекян Карен
редактор

В России разрастается критика в отношении спортсменов, которые хотят поехать на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном статусе. Прессинг оказывают политики и функционеры различного уровня.

Одним из критиканов стал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, слова которого привели росСМИ.

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Глава ОКР Станислав Поздняков. Фото: росСМИ

ОКР считает теннисистов иноагентами

По словам Позднякова, он согласен с Ириной Винер , которая раскритиковала тех, кто хочет поехать на Олимпиаду. При этом, говоря о теннисистах, он не подбирал эпитетов, сказав, что они живут за рубежом, играют за себя, а не страну, и осуждают политику России и полномасштабное вторжение в Украину.

Поздняков уверен, что российских теннисистов нужно называть "командой иноагентов". При этом добавил, что их интересы противоположны от целей государства.

Отметим, что пока публично хотят выступить на ОИ-2024 теннисисты и сборная России по вольной борьбе.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

В "Шахтере" новый скандал — Срна лайкнул пророссийский пост Кафу.

Зинченко признался, что сделает, если получит повестку от ТЦК.

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Олимпийские игры
Олимпиада-2024
Даниил Медведев
российские спортсмены

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