​​​​​​​Глава Олимпийского комитета РФ назвал всех российских теннисистов иноагентами — что случилось

Лучший российский теннисист Даниил Медведев. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports

В России разрастается критика в отношении спортсменов, которые хотят поехать на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном статусе. Прессинг оказывают политики и функционеры различного уровня.

Одним из критиканов стал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, слова которого привели росСМИ.

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ОКР считает теннисистов иноагентами

По словам Позднякова, он согласен с Ириной Винер , которая раскритиковала тех, кто хочет поехать на Олимпиаду. При этом, говоря о теннисистах, он не подбирал эпитетов, сказав, что они живут за рубежом, играют за себя, а не страну, и осуждают политику России и полномасштабное вторжение в Украину.

Поздняков уверен, что российских теннисистов нужно называть "командой иноагентов". При этом добавил, что их интересы противоположны от целей государства.

Отметим, что пока публично хотят выступить на ОИ-2024 теннисисты и сборная России по вольной борьбе.

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