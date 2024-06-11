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Глава УЄФА поскаржився, що йому заважають повернути росіян на світову арену

11 червня 2024 13:01
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Агабекян Карен
редактор
Александер Чеферін повідомив, що йому заважають повернути збірні Росії з футболу
Глава УЄФА Александер Чеферін. Фото: dpa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Президент УЄФА Александер Чеферін готовий допустити російські юніорські збірні до міжнародних турнірів. Однак, йому не дають це зробити європейські асоціації.

Про це сам Чеферін розповів в інтерв'ю Deutschen Presse-Agentur.

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Чеферін готовий повернути агресора

Глава УЄФА зазначив, що ніколи не відчував тиску на себе через те, щоб дозволити російським командам повернутися до змагань. При цьому він не підтримує бойкоту, але визнає, що в умовах війни в Україні їм необхідно було ухвалити таке рішення.

"Я не вважаю, що футбол може сильно допомогти в цій ситуації, але кожен з нас може зробити свій внесок", — сказав Чеферін.

За словами глави УЄФА, вони обговорювали питання допуску російських юніорських команд до міжнародних змагань, оскільки діти ще не можуть голосувати та не повинні страждати. Однак Чеферін визнав, що це неможливо реалізувати через вплив деяких урядів європейських країн на футбольні асоціації.

Також керівник УЄФА наголосив, що діти в Росії виховуються під впливом пропаганди, яка каже їм, що їх не люблять та ненавидять.

"Коли виховані в атмосфері пропаганди російські діди приїжджають сюди і, можливо, зустрічають інших підлітків з Німеччини, Словенії або ще звідкись, вони можуть по-іншому поглянути на речі. Однак зараз все покоління в Росії виховується в атмосфері ще більшої ненависті. ситуація в Європі лякає. І мене це лякає”, — сказав Чеферін.

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