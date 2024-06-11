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Глава УЕФА пожаловался, что ему мешают вернуть россиян на мировую арену

11 июня 2024 13:01
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Агабекян Карен
редактор
Александер Чеферин сообщил, что ему мешают вернуть сборные России по футболу
Глава УЕФА Александер Чеферин. Фото: dpa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Президент УЕФА Александер Чеферин готов допустить российские юниорские сборные к международным турнирам. Однако ему не дают это сделать европейские ассоциации.

Об это сам Чеферин рассказал в интервью Deutschen Presse-Agentur.

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Чеферин готов вернуть агрессора

Глава УЕФА отметил, что никогда не ощущал давления на него в связи с тем, чтобы позволить российским командам вернуться к соревнованиям. При этом он не поддерживает бойкот, но признает, что в условиях войны в Украине им необходимо было принять такое решение.

"Я не считаю, что футбол может сильно помочь в этой ситуации, но каждый из нас может внести свой вклад", — сказал Чеферин.

По словам главы УЕФА, они обсуждали вопрос допуска российских юниорских команд к международным соревнованиям, поскольку дети еще не могут голосовать и не должны страдать. Однако Чеферин признал, что это невозможно реализовать из-за влияния некоторых правительств европейских стран на свои футбольные ассоциации.

Также руководитель УЕФА подчеркнул, что дети в России воспитываются под влиянием пропаганды, которая говорит им, что их не любят и ненавидят.

"Когда воспитанные в атмосфере пропаганды русские деди приезжают сюда и, возможно, встречают других подростков из Германии, Словении или еще откуда-то, они могут по-другому взглянуть на вещи. Однако сейчас все поколение в России воспитывается в атмосфере еще большей ненависти. Вся ситуация в Европе пугает. И меня это пугает", — сказал Чеферин.

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