Глава української ліги кулачних боїв возить у своєму авто зброю: навіщо вона йому
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну найбільша ліга кулачних боїв MAHATCH FC більше не проводить турніри. Цікаво, що її керівник Андрій "Людожер" Лімонтов пішов захищати країну.
"Людожер" поділився з підписниками фото свого багажника під час війни.
Зазначимо, що в MAHATCH FC перед повномасштабним вторгненням також виступали зірки кулачних боїв з Росії — Гаджи "Автомат" Наврузов, Даніял "Т34" Ельбаєв.
Наразі у "Людожера" інші проєкти
З початку війни Андрій Лімонтов служить спецпризначенцем у підрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Шаман".
За час військової служби Андрій згадав про свою лігу, коли подарував чемпіонський титул своєму новому начальнику Кирилу Буданову.
Лімонтов раніше в інтерв’ю розповів, що у своєму підрозділі займає позицію кулеметника. Це й не має нікого дивувати, коли дивишся на цього гіганта.
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