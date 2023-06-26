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Глава української ліги кулачних боїв возить у своєму авто зброю: навіщо вона йому

26 червня 2023 19:19
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Агабекян Карен
редактор
Глава української ліги кулачних боїв возить у своєму авто зброю: навіщо вона йому
Андрій "Людожер" Лімонтов. Фото: instagram.com/you_stronggg
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну найбільша ліга кулачних боїв MAHATCH FC більше не проводить турніри. Цікаво, що її керівник Андрій "Людожер" Лімонтов пішов захищати країну.

"Людожер" поділився з підписниками фото свого багажника під час війни.

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Зазначимо, що в MAHATCH FC перед повномасштабним вторгненням також виступали зірки кулачних боїв з Росії — Гаджи "Автомат" Наврузов, Даніял "Т34" Ельбаєв.

Наразі у "Людожера" інші проєкти

З початку війни Андрій Лімонтов служить спецпризначенцем у підрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Шаман".

За час військової служби Андрій згадав про свою лігу, коли подарував чемпіонський титул своєму новому начальнику Кирилу Буданову.

Глава ГУР Кирило Буданов та Андрій "Людожер". Фото: instagram.com/you_stronggg

Лімонтов раніше в інтерв’ю розповів, що у своєму підрозділі займає позицію кулеметника. Це й не має нікого дивувати, коли дивишся на цього гіганта.

Андрій Лімонтов на завданні. Фото: instagram.com/you_stronggg
Андрій "Людожер" Лімонтов. Фото: instagram.com/you_stronggg

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