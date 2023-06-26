Глава украинской лиги кулачных боев возит в своем авто оружие: зачем оно ему
После начала полномасштабного вторжения в Украину самая большая лига кулачных боев MAHATCH FC больше не проводит турниры. Интересно, что ее руководитель Андрей "Людоед" Лимонтов пошел защищать страну.
"Людоед" поделился с подписчиками фото своего багажника во время войны.
Отметим, что в MAHATCH FC перед полномасштабным вторжением также выступали звезды кулачных боев из России — Гаджи "Автомат" Наврузов и Даниял "Т34" Эльбаев.
Сейчас у "Людоеда" другие проекты
С начала войны Андрей Лимонтов служит спецназовцем в подразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Шаман".
За время военной службы Андрей вспомнил свою лигу, когда подарил чемпионский титул своему новому начальнику Кириллу Буданову.
Лимонтов ранее в интервью рассказал, что в своем подразделении занимает позицию пулеметчика. Это и не должно никого удивлять, когда смотришь на этого гиганта.
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