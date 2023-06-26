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Глава украинской лиги кулачных боев возит в своем авто оружие: зачем оно ему

26 июня 2023 19:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Глава украинской лиги кулачных боев возит в своем авто оружие: зачем оно ему
Андрей "Людоед" Лимонтов. Фото: instagram.com/you_stronggg
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После начала полномасштабного вторжения в Украину самая большая лига кулачных боев MAHATCH FC больше не проводит турниры. Интересно, что ее руководитель Андрей "Людоед" Лимонтов пошел защищать страну.

"Людоед" поделился с подписчиками фото своего багажника во время войны.

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Отметим, что в MAHATCH FC перед полномасштабным вторжением также выступали звезды кулачных боев из России — Гаджи "Автомат" Наврузов и Даниял "Т34" Эльбаев.

Сейчас у "Людоеда" другие проекты

С начала войны Андрей Лимонтов служит спецназовцем в подразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Шаман".

За время военной службы Андрей вспомнил свою лигу, когда подарил чемпионский титул своему новому начальнику Кириллу Буданову.

Глава ГУР Кирилл Буданов и Андрей "Людоед". Фото: instagram.com/you_stronggg

Лимонтов ранее в интервью рассказал, что в своем подразделении занимает позицию пулеметчика. Это и не должно никого удивлять, когда смотришь на этого гиганта.

Андрей Лимонтов на задании. Фото: instagram.com/you_stronggg
Андрей "Людоед" Лимонтов. Фото: instagram.com/you_stronggg

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