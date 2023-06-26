Глава украинской лиги кулачных боев возит в своем авто оружие: зачем оно ему

Андрей "Людоед" Лимонтов. Фото: instagram.com/you_stronggg

После начала полномасштабного вторжения в Украину самая большая лига кулачных боев MAHATCH FC больше не проводит турниры. Интересно, что ее руководитель Андрей "Людоед" Лимонтов пошел защищать страну.

"Людоед" поделился с подписчиками фото своего багажника во время войны.

Читайте также:

Отметим, что в MAHATCH FC перед полномасштабным вторжением также выступали звезды кулачных боев из России — Гаджи "Автомат" Наврузов и Даниял "Т34" Эльбаев.

Сейчас у "Людоеда" другие проекты

С начала войны Андрей Лимонтов служит спецназовцем в подразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Шаман".

За время военной службы Андрей вспомнил свою лигу, когда подарил чемпионский титул своему новому начальнику Кириллу Буданову.

Глава ГУР Кирилл Буданов и Андрей "Людоед". Фото: instagram.com/you_stronggg

Лимонтов ранее в интервью рассказал, что в своем подразделении занимает позицию пулеметчика. Это и не должно никого удивлять, когда смотришь на этого гиганта.

Андрей Лимонтов на задании. Фото: instagram.com/you_stronggg

Андрей "Людоед" Лимонтов. Фото: instagram.com/you_stronggg

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.

Хави может уйти из "Барселоны": кто станет новым главным тренером.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет уволить Рауля Гонсалеса с поста тренера команды.

Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры".

Ярмоленко возвращается в "Динамо": заявление клуба.