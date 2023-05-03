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"Гол "Минаю" був чистим": Срна прокоментував скандал в УПЛ

3 травня 2023 16:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Гол "Минаю" був чистим": Срна прокоментував скандал в УПЛ
Даріо Срна під час матчу. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивний директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна прокоментував перемогу команди над "Минаєм" (1:0) у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Гірники" взяли три очки, але поєдинок запам'ятався скандалом.

Арбітр не зарахував гол у ворота "Шахтаря", про що Срна розповів в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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"Гірники" зуміли забити супернику лише один гол, хоча згаяли кілька хороших моментів біля воріт "Минаю". В одному з епізодів закарпатську команду врятувала штанга.

Помилки арбітрів

"Минай" теж зумів забити "Шахтарю", але рефері не зарахував гол. М'яч перетнув лінію воріт, проте суддівська бригада цього не побачила.

"Нам завжди важко грати проти "Минаю" та Володимира Шарана — це відмінний тренер і хороша команда. Але ми сьогодні могли забити чотири-п'ять м'ячів. І треба бути чесними та визнати, що гол "Минаю" був чистим. Але до цього був такий же чистий фол на Траоре, тому виходить, що суддя в одному моменті припустився двох помилок.

Усім було б легше, якби VAR був на матчі. Система VAR має бути плюс-мінус на кожній грі, де є команди, які ведуть боротьбу за чемпіонство. От і все. Рухаємось далі, важко буде до кінця. А судді — люди, які теж помиляються. Просто повторю, що з VAR було б набагато легше", — заявив Даріо Срна.

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