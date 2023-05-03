Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Шахтер" обыграл "Минай" при скандальном судействе arrow

"Шахтер" обыграл "Минай" при скандальном судействе

3 мая 2023 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" обыграл "Минай" при скандальном судействе
Футболисты "Шахтера" празднуют победу. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) донецкий "Шахтер" отправился на Закарпатье. Команда Игора Йовичевича встретилась на поле с "Минаем". 

"Горняки" еще никогда не проигрывали этому сопернику, напоминает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Это была пятая встреча "Шахтера" с "Минаем". В первом круге УПЛ этого сезона "горняки" разгромили соперника со счетом 4:1, а Даниил Сикан отметился дублем. 

Ход поединка

"Шахтер" — "Минай" — 1:0 (1:0) 

Гол: Траоре, 12 

"Шахтер": Трубин — Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 70), Бондарь, Конопля — Степаненко (капитан) — Зубков (Тотовицкий, 62), Судаков, Бондаренко, Швед (Гочолейшвили, 70) — Траоре (Келси, 70).

Тренер: Игор Йовичевич. 

"Минай": Бандура (капитан) — Трубочкин (Чуев, 76), Немчанинов, Кравчук (Байдал, 89), Мельник, Дмитрук — Рогозинский, Петько (Горин, 67), Витенчук, Твердохлеб (Гечев, 76) — Коломоец. 

Тренер: Владимир Шаран. 

Футболисты донецкой команда активно начали поединок. "Горняки" могли забить уже на шестой минуте встречи, но Зубков попал из убойной позиции в защитника. Вскоре в чужой штрафной оказался Траоре. Форвард получил передачу от Шведа и с острого угла не оставил шансов Бандуре, 1:0. 

На исходе получаса игры Судаков мог забить второй гол, но попал в штангу ворот соперника. От спины Бандуры мяч отскочил в поле. Незадолго до перерыва вратарь "Миная" спас свою команду после удара Конопли в "девятку". В ответной атаке Немчанинов забил гол. Мяч пересек линию ворот Трубина, но арбитр не засчитал гол

После перерыва "Шахтер" продолжил атаковать. Бандура не позволил отличиться Зубкову и Шведу. Бондаренко в конце матча промахнулся мимо открытого угла ворот соперника буквально с метра. "Минаю" не хватило сил и времени для того, что сравнять счет. "Горняки" прогнозируемо одержали победу и продолжили уверенно возглавлять турнирную таблицу. 

Напомним, украинский боксер Александр Гвоздик рассказал правду о ссоре с Василием Ломаченко.

Португалец Криштиану Роналду опередил Лео Месси и установил уникальное достижение. 

Супруга Александра Усика показала свой любимый город. 

Предатель Дмитрий Иванисеня показал, как отдыхает с женой на Мальдивах за российские деньги. 

Полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

В "Марселе" удивили заявление о будущем украинского игрока команды Руслана Малиновского

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас