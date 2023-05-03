"Шахтер" обыграл "Минай" при скандальном судействе

Футболисты "Шахтера" празднуют победу. Фото: УНИАН

В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) донецкий "Шахтер" отправился на Закарпатье. Команда Игора Йовичевича встретилась на поле с "Минаем".

"Горняки" еще никогда не проигрывали этому сопернику, напоминает портал Новини.LIVE.

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Это была пятая встреча "Шахтера" с "Минаем". В первом круге УПЛ этого сезона "горняки" разгромили соперника со счетом 4:1, а Даниил Сикан отметился дублем.

Ход поединка

"Шахтер" — "Минай" — 1:0 (1:0)

Гол: Траоре, 12

"Шахтер": Трубин — Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 70), Бондарь, Конопля — Степаненко (капитан) — Зубков (Тотовицкий, 62), Судаков, Бондаренко, Швед (Гочолейшвили, 70) — Траоре (Келси, 70).

Тренер: Игор Йовичевич.

"Минай": Бандура (капитан) — Трубочкин (Чуев, 76), Немчанинов, Кравчук (Байдал, 89), Мельник, Дмитрук — Рогозинский, Петько (Горин, 67), Витенчук, Твердохлеб (Гечев, 76) — Коломоец.

Тренер: Владимир Шаран.

Футболисты донецкой команда активно начали поединок. "Горняки" могли забить уже на шестой минуте встречи, но Зубков попал из убойной позиции в защитника. Вскоре в чужой штрафной оказался Траоре. Форвард получил передачу от Шведа и с острого угла не оставил шансов Бандуре, 1:0.

На исходе получаса игры Судаков мог забить второй гол, но попал в штангу ворот соперника. От спины Бандуры мяч отскочил в поле. Незадолго до перерыва вратарь "Миная" спас свою команду после удара Конопли в "девятку". В ответной атаке Немчанинов забил гол. Мяч пересек линию ворот Трубина, но арбитр не засчитал гол.

После перерыва "Шахтер" продолжил атаковать. Бандура не позволил отличиться Зубкову и Шведу. Бондаренко в конце матча промахнулся мимо открытого угла ворот соперника буквально с метра. "Минаю" не хватило сил и времени для того, что сравнять счет. "Горняки" прогнозируемо одержали победу и продолжили уверенно возглавлять турнирную таблицу.

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