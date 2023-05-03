"Шахтар" обіграв "Минай" в матчі зі скандальним суддівством

Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу Фото: УНІАН

У рамках 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) донецький "Шахтар" вирушив до Закарпаття. Команда Ігора Йовичевича зустрілася на полі з "Минаєм".

"Гірники" ще ніколи не програвали цьому супернику, нагадує портал Новини.LIVE.

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Це була п'ята зустріч "Шахтаря" з "Минаєм". У першому колі УПЛ цього сезону "гірники" розгромили суперника з рахунком 4:1, а Данило Сікан відзначився дублем.

Хід поєдинку

"Шахтар" — "Минай" — 1:0 (1:0)

Гол: Траоре, 12

"Шахтар": Трубін — Матвієнко, Ракицький (Михайличенко, 70), Бондар, Конопля — Степаненко (капітан) — Зубков (Тотовицький, 62), Судаков, Бондаренко, Швед (Гочолейшвілі, 70) — Траоре (Келсі, 70).

Тренер: Ігор Йовичевич.

"Минай": Бандура (капітан) — Трубочкін (Чуєв, 76), Нємчанінов, Кравчук (Байдал, 89), Мельник, Дмитрук — Рогозинський, Петько (Горін, 67), Вітенчук, Твердохліб (Гєчов, 76) — Коломоєць.

Тренер: Володимир Шаран.

Футболісти донецької команди активно розпочали поєдинок. "Гірники" могли забити вже на шостій хвилині зустрічі, але Зубков потрапив із вбивчої позиції в захисника. Незабаром у чужому штрафному майданчику опинився Траоре. Форвард отримав передачу від Шведа і з гострого кута не залишив шансів Бандурі, 1:0.

Наприкінці 29 хвилини гри Судаков міг забити другий гол, але влучив у штангу воріт суперника. Від спини Бандури м'яч відскочив у поле. Незадовго до перерви воротар "Минаю" врятував свою команду після удару Коноплі у "дев'ятку". У атаці у відповідь Немчанінов забив гол. М'яч перетнув лінію воріт Трубіна, але арбітр не зарахував гол.

Після перерви "Шахтар" продовжив атакувати. Бандура не дозволив відзначитися Зубкову та Шведу. Бондаренко наприкінці матчу промахнувся повз відкритий кут воріт суперника буквально з метра. "Минаю" не вистачило сил і часу для того, що зрівняти рахунок. "Гірники" прогнозовано здобули перемогу та продовжили впевнено очолювати турнірну таблицю.

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