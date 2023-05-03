"Гол "Миная" был чистым": Срна прокомментировал скандал в УПЛ

Дарио Срна во время матча. Фото: УНИАН

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал победу команды над "Минаем" (1:0) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Горняки" взяли три очка, но поединок запомнился скандалом.

Арбитр не засчитал гол в ворота "Шахтера", о чем Срна рассказал в интервью официальному сайту клуба.

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Ошибки арбитров

"Минай" тоже сумел забить "Шахтеру", но рефери не засчитал гол. Мяч пересек линию ворот, однако судейская бригада этого не увидела.

"Нам всегда тяжело играть против "Миная" и Владимира Шарана — это отличный тренер и хорошая команда. Но мы сегодня могли забить четыре-пять мячей. И нужно быть честными и признать, что гол "Миная" был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки.

Всем было бы легче, будь VAR на матче. Система VAR должна быть плюс-минус на каждой игре, где есть команды, ведущие борьбу за чемпионство. Вот и все. Двигаемся дальше, тяжело будет до самого конца. А судьи — тоже ошибающиеся люди. Просто повторю, что с VAR было бы гораздо легче", — заявил Дарио Срна.

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