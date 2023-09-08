Гол Шапаренка визнали найкращим у "Динамо" за серпень

Микола Шапаренко розмовляє з арбітром. Фото: пресслужба "Динамо"

Хавбека збірної України Миколу Шапаренка було визнано автором кращого голу київського "Динамо" за підсумками серпня. Футболіст забив м'яч у матчі Ліги Конференцій у ворота турецького "Бешикташу".

Шапаренко не допоміг "Динамо" пройти до наступної стадії єврокубкового турніру, нагадує пресслужба клубу.

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Микола Шапаренко пропустив через травму більшу частину минулого сезону, але після повернення до ладу 24-річний футболіст знову став одним із лідерів "Динамо". Він випередив усіх конкурентів у боротьбі за звання автора найкращого гола команди у серпні.

Гарний гол Шапаренка

Голосування вболівальників визначило, що саме Шапаренко став автором найкращого м'яча "Динамо" за підсумками серпня. Микола переміг із великою перевагою. Київська команда провела добрий перший матч проти "Бешикташу", але пропустила вирішальний гол на останніх хвилинах (2:3).

Микола Шапаренко дякує вболівальникам. Фото: пресслужба "Динамо"

При цьому м'яч, який забив Шапаренко, набрав 41% голосів. Його обрали 2,7 тисячі уболівальників. На другому місці гол Владислава Ваната у ворота "Оболоні" (4:2). Третій рядок посів Андрій Ярмоленко, який забив "Чорноморцю" (2:3).

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