Гол Шапаренко признали лучшим в "Динамо" в августе

Николай Шапаренко беседует с арбитром. Фото: пресс-служба "Динамо"

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко был признан автором лучшего гола киевского "Динамо" по итогам августа. Футболист забил мяч в матче Лиги Конференций в ворота турецкого "Бешикташа".

Шапаренко не помог "Динамо" пройти в следующую стадию еврокубкового турнира, напоминает пресс-служба клуба.

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Николай Шапаренко пропустил из-за травмы большую часть прошлого сезона, но после возвращения в строй 24-летний футболист снова стал одним из лидеров "Динамо". Он опередил всех конкурентов в борьбе за звание автора лучшего гола команды в августе.

Красивый гол Шапаренко

Голосование болельщиков определило, что именно Шапаренко стал автором лучшего мяча "Динамо" по итогам августа. Николай победил с большим преимуществом. Киевская команда провела хороший первый матч против "Бешикташа", но пропустила решающий гол на последних минутах (2:3).

Николай Шапаренко благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом мяч, который забил Шапаренко, набрал 41% голосов. Его выбрали 2,7 тысячи болельщиков. На втором месте гол Владислава Ваната в ворота "Оболони" (4:2). Третью строчку занял Андрей Ярмоленко, который забил "Черноморцу" (2:3).

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