Голанд та Де Брюйне можуть зіграти за Манчестер Сіті проти Хаддерсфілду

Ерлінг Голанд. Фото: Twitter/ManCity

Схоже лідери Манчестер Сіті Ерлінг Холанд та Кевін Де Брюйне повертаються на поле та вийдуть у Кубка Англії проти Хаддерсфілду у неділю. Якщо бельгієць вже був у запасі в минулій грі, то норвежець почав тренуватися з основною групою.

Про це клуб написав на своєму офіційному сайті, передає Новини.LIVE.

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23-річний форвард найближчим часом має повернутися в гру після місячного перебування в лазареті через травму стопи. "Містяни" опублікували фото з останнього заняття, під час якого норвежець працював разом із партнерами по команді.

Нагадаємо, що востаннє Голанд виходив на поле у матчі Прем'єр-ліги з Астон Віллою (0:1) 6 грудня.

У нинішньому сезоні нападник провів за Манчестер Сіті в усіх турнірах 22 поєдинки, в яких забив 19 голів і віддав п'ять результативних передач.

Доку теж повертається, Де Брюйне готовий грати

Джеремі Доку, який пропустив останні вісім матчів своєї команди через м’язову травму, також тренувався зі своїми товаришами по команді.

А от бельгійська зірка Де Брюйне, який вибув із ладу після того, як отримав травму підколінного сухожилля в день відкриття сезону, повернувся до заявки команди у грі з Шеффілд Юнайтед, але на поле так й не вийшов.

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