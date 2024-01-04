Холланд и Де Брюйне могут сыграть за Манчестер Сити против Хаддерсфилда
Похоже, лидеры Манчестер Сити Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне возвращаются на поле и выйдут в Кубка Англии против Хаддерсфилда в воскресенье. Если бельгиец уже был в запасе в прошлой игре, норвежец начал тренироваться с основной группой.
Об этом клуб написал на своем официальном сайте, передает Новини.LIVE.
23-летний форвард в ближайшее время должен вернуться в игру после месячного пребывания в лазарете из-за травмы стопы. "Горожане" опубликовали фото с последнего занятия, во время которого норвежец работал вместе с партнерами по команде.
Напомним, что последний раз Холланд выходил на поле в матче Премьер-лиги с Астон Виллой (0:1) 6 декабря.
В нынешнем сезоне нападающий провел за Манчестер Сити во всех турнирах 22 поединка, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач.
Доку тоже возвращается, Де Брюйне готов играть
Джереми Доку, пропустивший последние восемь матчей своей команды из-за мышечной травмы, также тренировался со своими товарищами по команде.
А вот выбывший из строя бельгийская звезда Де Брюйне после того, как получил травму подколенного сухожилия в день открытия сезона, вернулся к заявке команды в игре с "Шеффилд Юнайтед", но на поле так и не вышел.
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