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Холланд и Де Брюйне могут сыграть за Манчестер Сити против Хаддерсфилда

4 января 2024 19:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Холланд и Де Брюйне могут сыграть за Манчестер Сити против Хаддерсфилда
Эрлинг Холланд. Фото: Twitter/ManCity
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Похоже, лидеры Манчестер Сити Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне возвращаются на поле и выйдут в Кубка Англии против Хаддерсфилда в воскресенье. Если бельгиец уже был в запасе в прошлой игре, норвежец начал тренироваться с основной группой.

Об этом клуб написал на своем официальном сайте, передает Новини.LIVE.

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23-летний форвард в ближайшее время должен вернуться в игру после месячного пребывания в лазарете из-за травмы стопы. "Горожане" опубликовали фото с последнего занятия, во время которого норвежец работал вместе с партнерами по команде.

Напомним, что последний раз Холланд выходил на поле в матче Премьер-лиги с Астон Виллой (0:1) 6 декабря.

В нынешнем сезоне нападающий провел за Манчестер Сити во всех турнирах 22 поединка, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач.

Доку тоже возвращается, Де Брюйне готов играть

Джереми Доку, пропустивший последние восемь матчей своей команды из-за мышечной травмы, также тренировался со своими товарищами по команде.

А вот выбывший из строя бельгийская звезда Де Брюйне после того, как получил травму подколенного сухожилия в день открытия сезона, вернулся к заявке команды в игре с "Шеффилд Юнайтед", но на поле так и не вышел.

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

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