Травма Віталія Миколенка — що сказав лікар збірної Роман Жолобайлюк

Головний лікар збірної України Роман Жолобайлюк. Фото: скриншот

У товариському матчі проти Молдови травмувався футболіст збірної України Віталій Миколенко. Наразі під загрозою участь футболіста на Євро-2024.

Головний лікар збірної України Роман Жолобайлюк розкрив деталі ушкодження в інтерв'ю УАФ.

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У Миколенка "цікава травма"

Жолобайлюк розповів, що у Миколенка не травма гомілковостопного суглоба, а травма стопи, пов'язана з ушкодженням суглоба Лісфранка.

"Найголовніше — це інша кінцівка, але травма досить цікава. Це не гомілковостопний суглоб, а стопа. Там є цікавий суглоб, який у медицині називається суглоб Лісфранка. Саме ця зона у нього пошкоджена", — пояснив Жолобайлюк.

Про ступінь пошкодження та терміни реабілітації лікар розповів, що можна буде говорити лише після проведення МРТ. При цьому зроблена в день матчу комп'ютерна томографія не виявила перелому, що могло бути найстрашнішим результатом ушкодження.

"Далі подивимося, і щось конкретне зможемо сказати лише після повного обстеження", — додав лікар.

Зазначимо, що на чемпіонаті Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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