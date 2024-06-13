Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Головний лікар збірної України розповів деталі травми Миколенка arrow

Головний лікар збірної України розповів деталі травми Миколенка

13 червня 2024 11:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Травма Віталія Миколенка — що сказав лікар збірної Роман Жолобайлюк
Головний лікар збірної України Роман Жолобайлюк. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У товариському матчі проти Молдови травмувався футболіст збірної України Віталій Миколенко. Наразі під загрозою участь футболіста на Євро-2024.

Головний лікар збірної України Роман Жолобайлюк розкрив деталі ушкодження в інтерв'ю УАФ.

Читайте також:

У Миколенка "цікава травма"

Жолобайлюк розповів, що у Миколенка не травма гомілковостопного суглоба, а травма стопи, пов'язана з ушкодженням суглоба Лісфранка.

"Найголовніше — це інша кінцівка, але травма досить цікава. Це не гомілковостопний суглоб, а стопа. Там є цікавий суглоб, який у медицині називається суглоб Лісфранка. Саме ця зона у нього пошкоджена", — пояснив Жолобайлюк.

Про ступінь пошкодження та терміни реабілітації лікар розповів, що можна буде говорити лише після проведення МРТ. При цьому зроблена в день матчу комп'ютерна томографія не виявила перелому, що могло бути найстрашнішим результатом ушкодження.

"Далі подивимося, і щось конкретне зможемо сказати лише після повного обстеження", — додав лікар.

Зазначимо, що на чемпіонаті Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Нагадаємо, Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори.

Салах не поїде до Саудівської Аравії — форвард готується до нового трансферу

"Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України. 

Циганков назвав друге улюблене захоплення після футболу. 

Гвардіола назвав майбутнього переможця Євро-2024 — тренер виділив дві команди.

травма
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу
Віталій Миколенко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту