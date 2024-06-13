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Главный врач сборной Украины рассказал детали о травме Миколенко

13 июня 2024 11:49
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Агабекян Карен
редактор
Травма Виталия Миколенко — что сказал врач сборной Роман Жолобайлюк
Главный врач сборной Украины Роман Жолобайлюк. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В товарищеском матче против Молдовы травмировался футболист сборной Украины Виталий Миколенко. На текущий момент под угрозой участие футболиста на Евро-2024.

Главный врач сборной Украины Роман Жолобайлюк раскрыл детали повреждения в интервью УАФ.

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У Миколенко "интересная травма"

Жолобайлюк рассказал, что у Миколенко не травма голеностопного сустава, а травма стопы, связанная с повреждением сустава Лисфранка.

"Самое главное — это другая конечность, но травма довольно интересная. Это не голеностопный сустав, а стопа. Там есть интересный сустав, который в медицине называется сустав Лисфранка. Именно эта зона у него повреждена", — объяснил Жолобайлюк.

О степени повреждения и сроках реабилитации врач рассказал, что можно будет говорить только после проведения МРТ. При этом сделанная в день матча компьютерная томография не обнаружила перелома, что могло быть самым страшным итогом повреждения.

"Дальше посмотрим, и что-то конкретное сможем сказать только после полного обследования", — добавил врач.

Отметим, что на чемпионате Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е с Бельгией, Румынией и Словакией.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Виталий Миколенко

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