Мареска розкритикував гру Мудрика після матчу з Вулвергемптоном

Головний тренер Челсі розкритикував гру Мудрика
В другому турі АПЛ лондонський "Челсі" на виїзді розгромив "Вулвергемптон" (6:2). З перших хвилин матчу на поле вийшов українець Михайло Мудрик.
Однак після першого тайму Михайла замінили. Головний тренер "синіх" Енцо Мареска пояснив своє рішення, передає портал football.london.
Маресці не сподобалася гра Мудрика
За словами Марески, він залишився незадоволений виступом Мудрика та інших гравців, які могла б краще зіграти.
Мареска відзначив, що Мудрик добре працював без м'яча, але в ситуаціях, коли м'яч був у нього, тренер очікував більш якісної гри.
"Я залишився незадоволений. Є моменти, коли ми можемо краще вирішувати деякі ситуації. Він старанно працював без м'яча, але в ситуаціях, коли м'яч був у нього, цього не було видно. Я очікую від Міші більш якісної гри", — сказав Мареска.
Зазначимо, що в матчі з "Вулвергемптоном" Мудрик отримав найнижчу оцінку зі стартового складу від WhoScored.
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