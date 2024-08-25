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Головний тренер Челсі розкритикував гру Мудрика

25 серпня 2024 22:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Мареска розкритикував гру Мудрика після матчу з Вулвергемптоном
Михайло Мудрик в матчі проти "Вулвергемптона". Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В другому турі АПЛ лондонський "Челсі" на виїзді розгромив "Вулвергемптон" (6:2). З перших хвилин матчу на поле вийшов українець Михайло Мудрик.

Однак після першого тайму Михайла замінили. Головний тренер "синіх" Енцо Мареска пояснив своє рішення, передає портал football.london.

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Енцо Мареска. Фото: Reuters

Маресці не сподобалася гра Мудрика

За словами Марески, він залишився незадоволений виступом Мудрика та інших гравців, які могла б краще зіграти.

Мареска відзначив, що Мудрик добре працював без м'яча, але в ситуаціях, коли м'яч був у нього, тренер очікував більш якісної гри.

"Я залишився незадоволений. Є моменти, коли ми можемо краще вирішувати деякі ситуації. Він старанно працював без м'яча, але в ситуаціях, коли м'яч був у нього, цього не було видно. Я очікую від Міші більш якісної гри", — сказав Мареска.

Зазначимо, що в матчі з "Вулвергемптоном" Мудрик отримав найнижчу оцінку зі стартового складу від WhoScored.

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футбол Михайло Мудрик Челсі АПЛ Енцо Мареска

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