Мареска раскритиковал игру Мудрика после матча с Вулверхэмптоном

Главный тренер Челси раскритиковал игру Мудрика
Во втором туре АПЛ лондонский "Челси" на выезде разгромил "Вулвергемптон" (6:2). С первых минут матча на поле вышел украинец Михаил Мудрик.
Однако после первого тайма Михаила заменили. Главный тренер "синих" Энцо Мареска объяснил свое решение, передает портал football.london.
Мареске не понравилась игра Мудрика
По словам Марески, он остался недоволен выступлением Мудрика и других игроков, которые могли бы лучше сыграть.
Мареска отметил, что Мудрик хорошо работал без мяча, но в ситуациях, когда мяч был у него, тренер ждал более качественной игры.
"Я остался недоволен. Есть моменты, когда мы можем лучше решать некоторые ситуации. Он усердно работал без мяча, но в ситуациях, когда мяч был у него, этого не было видно. Я ожидаю от Миши более качественной игры", — сказал Мареска.
Отметим, что в матче с "Вулверхэмптоном" Мудрик получил самую низкую оценку по стартовому составу от WhoScored.
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