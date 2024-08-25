Мареска раскритиковал игру Мудрика после матча с Вулверхэмптоном

Михаил Мудрик в матче против "Вулверхэмптона". Фото: Reuters

Во втором туре АПЛ лондонский "Челси" на выезде разгромил "Вулвергемптон" (6:2). С первых минут матча на поле вышел украинец Михаил Мудрик.

Однако после первого тайма Михаила заменили. Главный тренер "синих" Энцо Мареска объяснил свое решение, передает портал football.london.

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Энцо Мареска. Фото: Reuters

Мареске не понравилась игра Мудрика

По словам Марески, он остался недоволен выступлением Мудрика и других игроков, которые могли бы лучше сыграть.

Мареска отметил, что Мудрик хорошо работал без мяча, но в ситуациях, когда мяч был у него, тренер ждал более качественной игры.

"Я остался недоволен. Есть моменты, когда мы можем лучше решать некоторые ситуации. Он усердно работал без мяча, но в ситуациях, когда мяч был у него, этого не было видно. Я ожидаю от Миши более качественной игры", — сказал Мареска.

Отметим, что в матче с "Вулверхэмптоном" Мудрик получил самую низкую оценку по стартовому составу от WhoScored.

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