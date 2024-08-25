Мудрик та Забарний зіграли у матчах другого туру АПЛ: оцінки за матч

Ілля Забарний (праворуч) у матчі проти "Ньюкасла". Фото: Reuters

В Англійській Прем'єр-лізі відбулися матчі другого туру за участю українських футболістів. Михайло Мудрик та Ілля Забарний вийшли з перших хвилин матчу.

"Челсі" розгромно переміг, а "Борнмут" зіграв унічию, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Вулвергемптон" — "Челсі"

Лондонці у цьому матчі швидко відкрили рахунок після голу Джексона. Однак у середині тайму Кунья зрівняв рахунок.

Наприкінці першого тайму команди обмінялися голами Палмера та Ларсена.

У другому таймі феєрію влаштував вінгер "Челсі", який забив три голи з передач Палмера.

Михайло Мудрік у матчі з "Вулвергемптоном". Фото: Reuters

Наприкінці матчу голом відзначився новачок "Челсі" Жоао Фелікс.

Український вінгер Михайло Мудрік вийшов в основі та його замінили після першого тайму.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Мудрику за матч 6.1.

"Вулвергемптон" — "Челсі" — 2:6

Голи: Кунья, 27, Ларсен, 45+6 — Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуеке, 49, 58, 63, Жоау Фелікс, 80

"Вулвергемптон": Жозе Са, Аїт-Нурі (Доусон, 67), Гомеш, Москера, Доерті, Леміна (Дойл, 90), Гомес, Белльгард (Гомеш, 68), Матеус Кунья (Сарабія, 68), Хван Хі Чхан ( Поденсе, 59), Ларсен.

"Челсі": Санчес, Кукурелья (Вейга, 83), Колуїлл, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо (Дьюзбері-Холл, 76), Мудрік (Нету, 46), Палмер (Нкунку, 83), Мадуеке, Джексон (Жосон) 68).

Попередження: Аїт-Нурі, 35, Гюсто, 40, Палмер, 44, Кукурелья, 71, Москера, 71.

"Борнмут" — "Ньюкасл"

Перед матчем "Ньюкасл" перебував у статусі фаворита, але "вишні" змогли відібрати очки у фаворита.

"Борнмут" вийшов уперед на 37-й хвилині після удару Таверньє. У другому таймі Гордону вдалося зрівняти рахунок.

Забарний відіграв весь матч і отримав від WhoScored оцінку 6.7.

"Борнмут" — "Ньюкасл" — 1:1

Голи: Таверньє, 37 — Гордон, 76

"Борнмут": Нето, Керкез, Сенесі, Забарний, Араухо (Сміт, 86), Крісті (Скотт, 64), Кук, Таверньє (Джеббісон, 85), Клюйверт (Уаттара, 72), Семеньо, Еванілсон (Сіністерра, 72).

"Ньюкасл": Поуп, Келлі (Холл, 69), Берн, Крафт, Лівраменто (Тріп'єр, 58), Бруно Гімарайес, Лонгстафф (Уіллок, 70), Жоелінтон, Мерфі (Барнс, 58), Гордон (Альмірон, 89) Ісак.

Попередження: Крісті, 13, Сенесі, 88, Берн, 89, Жоелінтон, 90+6, Іраола, 90+5.

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