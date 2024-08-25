Мудрик и Забарный сыграли в матчах второго тура АПЛ: оценки за матч

Илья Забарный (справа) в матче против "Ньюкасла". Фото: Reuters

В Английской Премьер-лиге состоялись матчи второго тура с участием украинских футболистов. Михаил Мудрик и Илья Забарный вышли с первых минут матча.

"Челси"разгромно победил, а "Борнмут" сыграл вничью, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Вулверхэмптон" — "Челси"

Лондонцы в этом матче быстро открыли счет после гола Джексона. Однако в середине тайма Кунья сравнял счет.

В концовке первого тайма команды обменялись голами Палмера и Ларсена.

Во втором тайме феерию устроил вингер "Челси", забивший три гола с передач Палмера.

Михаил Мудрик в матче с "Вулверхэмптоном". Фото: Reuters

В концовке матча голом отметился новичок "Челси" Жоао Феликс.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основе и его заменили после первого тайма.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Мудрику за матч оценку 6.1.

"Вулверхэмптон" — "Челси" — 2:6

Голы: Кунья, 27, Ларсен, 45+6 – Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуэке, 49, 58, 63, Жоау Феликс, 80

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Аит-Нури (Доусон, 67), Гомеш, Москера, Доэрти, Лемина (Дойл, 90), Гомес, Белльгард (Гомеш, 68), Матеус Кунья (Сарабия, 68), Хван Хи Чхан (Поденсе, 59), Ларсен.

"Челси": Санчес, Кукурелья (Вейга, 83), Колуилл, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо (Дьюзбери-Холл, 76), Мудрик (Нету, 46), Палмер (Нкунку, 83), Мадуэке, Джексон (Жоау Феликс, 68).

Предупреждения: Аит-Нури, 35, Гюсто, 40, Палмер, 44, Кукурелья, 71, Москера, 71.

"Борнмут" — "Ньюкасл"

Перед матчем "Ньюкасл" пребывал в статусе фаворита, но "вишни" смогли отобрать очки у фаворита.

"Борнмут" вышел вперед на 37-й минуте после удара Тавернье. Во втором тайме Гордону удалось сравнять счет.

Забарный отыграл весь матч и получил от WhoScored оценку 6.7.

"Борнмут" — "Ньюкасл" — 1:1

Голы: Тавернье, 37 – Гордон, 76

"Борнмут": Нето, Керкез, Сенеси, Забарный, Араухо (Смит, 86), Кристи (Скотт, 64), Кук, Тавернье (Джеббисон, 85), Клюйверт (Уаттара, 72), Семеньо, Эванилсон (Синистерра, 72).

"Ньюкасл": Поуп, Келли (Холл, 69), Берн, Крафт, Ливраменто (Триппьер, 58), Бруно Гимараес, Лонгстафф (Уиллок, 70), Жоэлинтон, Мерфи (Барнс, 58), Гордон (Альмирон, 89), Исак.

Предупреждения: Кристи, 13, Сенеси, 88, Берн, 89, Жоэлинтон, 90+6, Ираола, 90+5.

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