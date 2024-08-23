Мудрик сменил агента и присоединился к компании Вадима Шаблия

Михаил Мудрик во время предсезонной подготовки "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик сменил агента. Изначально футболист работал с компанией ALIK FOOTBALL MANAGEMENT, которую связывают с Евгением Красниковым.

Новым представителем Мудрика стал Вадим Шаблий и его компания ProStar. Об этом агент сообщил в соцсетях.

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Шаблий поприветствовал Мудрика в ProStar и надеется на взаимовыгодную и длительную работу.

С Мудриком вместе с Шаблием будет работать Никита Тятков.

Мудрик стал вторым воспитанником "Металлиста" и Красникова, который сменил ALIK FOOTBALL MANAGEMENT на ProStar. Ранее это сделал друг футболиста "Челси" Георгий Судаков из донецкого "Шахтера".

"Я рад приветствовать Мудрика в нашей компании.

Мы приложим все усилия, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным, продуктивным и долгосрочным", — написал Шаблий.

Отметим, что 23-летний Мудрик в текущем сезоне сыграл в одном матче из двух, но результативными действиями не отличался. Трансферная стоимость игрока составляет 35 млн евро.

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