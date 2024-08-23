Мареска рассказал, как поможет Мудрику выйти на новый уровень

В Челси назвали причины ошибок Мудрика — что сказал Мареска
Лондонский "Челси" дебютировал в Лиге Конференций с победы над швейцарским "Серветтом". Английская команда забила сопернику два безответных гола в первом поединке четвертого квалификационного раунда еврокубкового турнира.
Футболист сборной Украины Михаил Мудрик провел на поле весь матч, сообщает официальный сайт "Челси".
Михаил Мудрик провел свой первый официальный поединок в составе "Челси" в сезоне 2024/2025. Украинец помог английской команде обыграть "Серветт" в Лиге Конференций со счетом 2:0.
Мудрик провел на поле все 90 минут. Это его первый полный матч за "Челси" за пять месяцев. Вингер сделал одну острую передачу, дважды пробил мимо ворот и выиграл 6 из 9 единоборств. Он получил оценку 7,5 и стал одним из лучших футболистов матча.
Что Мареска сказал о Мудрике
Главный тренер "Челси" похвалил украинского футболиста после игры. Мареска заявил, что Мудрику не хватает стабильности для того, чтобы выйти на новый уровень. И вингер не может этого сделать с момента перехода в лондонскую команду.
"Мы постараемся помочь ему измениться. Он должен понимать, что, когда мы доставляем ему мяч на финальную треть, он должен принимать правильное решение. Многие ошибки Миши именно из-за неправильно принятых решений", — рассказал Мареска.
Следующий поединок "Челси" проведет в воскресенье, 25 августа. Соперником лондонской команды станет "Вулверхэмптон".
Напомним, трансфер Цыганкова принесет "Жироне" огромные деньги — куда перейдет украинец.
Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — что известно.
"Динамо" нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке.
Мудрик готовится стать игроком одного из богатейших клубов мира.
Джокович трогательно обратился к Алькарасу после теннисного поединка.
Читайте Новини.LIVE!