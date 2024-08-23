Мареска рассказал, как поможет Мудрику выйти на новый уровень

Михаил Мудрик после матча. Фото: instagram.com/chelseafc/

Лондонский "Челси" дебютировал в Лиге Конференций с победы над швейцарским "Серветтом". Английская команда забила сопернику два безответных гола в первом поединке четвертого квалификационного раунда еврокубкового турнира.

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик провел на поле весь матч, сообщает официальный сайт "Челси".

Читайте также:

Михаил Мудрик провел свой первый официальный поединок в составе "Челси" в сезоне 2024/2025. Украинец помог английской команде обыграть "Серветт" в Лиге Конференций со счетом 2:0.

Мудрик провел на поле все 90 минут. Это его первый полный матч за "Челси" за пять месяцев. Вингер сделал одну острую передачу, дважды пробил мимо ворот и выиграл 6 из 9 единоборств. Он получил оценку 7,5 и стал одним из лучших футболистов матча.

Михаил Мудрик в составе "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Что Мареска сказал о Мудрике

Главный тренер "Челси" похвалил украинского футболиста после игры. Мареска заявил, что Мудрику не хватает стабильности для того, чтобы выйти на новый уровень. И вингер не может этого сделать с момента перехода в лондонскую команду.

"Мы постараемся помочь ему измениться. Он должен понимать, что, когда мы доставляем ему мяч на финальную треть, он должен принимать правильное решение. Многие ошибки Миши именно из-за неправильно принятых решений", — рассказал Мареска.

Следующий поединок "Челси" проведет в воскресенье, 25 августа. Соперником лондонской команды станет "Вулверхэмптон".

Напомним, трансфер Цыганкова принесет "Жироне" огромные деньги — куда перейдет украинец.

Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — что известно.

"Динамо" нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке.

Мудрик готовится стать игроком одного из богатейших клубов мира.

Джокович трогательно обратился к Алькарасу после теннисного поединка.