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У Челсі назвали причини помилок Мудрика — що сказав Мареска

23 серпня 2024 13:03
Валерій Ковалевич - Редактор
Мареска розповів, як допоможе Мудрику вийти на новий рівень
Михайло Мудрік після матчу. Фото: instagram.com/chelseafc/
Валерій Ковалевич - Редактор

Лондонський "Челсі" дебютував у Лізі Конференцій із перемоги над швейцарським "Серветтом". Англійська команда забила супернику два голи в першому поєдинку четвертого кваліфікаційного раунду єврокубкового турніру.

Футболіст збірної України Михайло Мудрик провів на полі весь матч, повідомляє офіційний сайт "Челсі".

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Михайло Мудрик провів свій перший офіційний поєдинок у складі "Челсі" у сезоні 2024/2025. Українець допоміг англійській команді обіграти "Серветт" у Лізі Конференцій з рахунком 2:0.

Мудрик зіграв усі 90 хвилин. Це його перший повний матч за "Челсі" за п'ять місяців. Вінгер зробив одну гостру передачу, двічі пробив повз ворота і виграв 6 з 9 єдиноборств. Він отримав оцінку 7,5 і став одним із найкращих футболістів матчу.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у складі "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Що Мареска сказав про Мудрика

Головний тренер "Челсі" похвалив українського футболіста після гри. Мареска заявив, що Мудрику не вистачає стабільності, щоб вийти на новий рівень. І вінгер не може цього зробити з моменту переходу до лондонської команди.

"Ми постараємося допомогти йому змінитися. Він повинен розуміти, що коли ми доставляємо йому м'яч на фінальну третину, він повинен приймати правильне рішення. Багато помилок Михайла саме через неправильно прийняті рішення", — розповів Мареска.

Наступний поєдинок "Челсі" проведе у неділю, 25 серпня. Суперником лондонської команди стане "Вулвергемптон".

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спорт футбол Михайло Мудрик Ліга Конференцій Челсі Енцо Мареска

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