Мудрик змінив агента та приєднався до компанії Вадима Шаблія

Михайло Мудрик під час передсезонної підготовки "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик змінив агента. Спочатку футболіст працював з компанією ALIK FOOTBALL MANAGEMENT, яку пов'язують із Євгеном Красніковим.

Новим представником Мудрика став Вадим Шаблій та його компанія ProStar. Про це агент повідомив у соцмережах.

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Шаблій привітав Мудрика у ProStar і сподівається на взаємовигідну та тривалу роботу.

З Мудриком разом із Шаблієм працюватиме Микита Тятков.

Мудрик став другим вихованцем "Металіста" та Краснікова, який змінив ALIK FOOTBALL MANAGEMENT на ProStar. Раніше це зробив друг футболіста "Челсі" Георгій Судаков із донецького "Шахтаря".

"Я радий вітати Мудрика у нашій компанії.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб наша співпраця була взаємовигідною, продуктивною та довгостроковою", — написав Шаблій.

Зазначимо, що 23-річний Мудрик цього сезону зіграв в одному матчі з двох, але результативними діями не відрізнявся. Трансферна вартість гравця складає 35 млн євро.

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