Головний тренер Фіорентини заявив, що Олімпіакос не заслужив на перемогу у фіналі ЛК

Головний тренер "Фіорентини" Віченцо Італіяно. Фото: Reuters/Dylan Martinez

У фіналі Ліги конференцій "Олімпіакос" виграв у "Фіорентини". Грецький клуб весь матч грав другим номером та дочекався свого моменту у другому екстра-таймі, коли забив Ель Каабі.

Після матчу головний тренер "Фіорентини" Вінченцо Італіано висловився про програний фінал Ліги конференцій, повідомив портал Calciomercato.

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Італіано вибачився за поразку, зазначивши, що команда мала багато можливостей забити і змінити хід гри.

Тренер наголосив, що гравці зробили все можливе, билися і створювали моменти проти суперника, який не дозволяв легко розігрувати комбінації.

Також фахівець висловив розчарування від поразки, яка, на його думку, була незаслуженою, та зазначив, що команда могла дійти до серії пенальті.

"Мені шкода хлопців, але такий футбол потрібно приймати навіть такі поразки", — сказав Італіано.

"Фіорентина" програла свій третій фінал за два роки після Ліги конференцій та Кубка Італії минулого сезону.

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