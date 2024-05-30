Главный тренер Фиорентины заявил, что Олимпиакос не заслужил победу в финале ЛК

Главный тренер "Фиорентины" Виченцо Итальяно. Фото: Reuters/Dylan Martinez

В финале Лиги конференций "Олимпиакос" выиграл у "Фиорентины". Греческий клуб весь матч играл вторым номером и дождался своего момента во втором экстра-тайме, когда забил Эль Кааби.

После матча главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно высказался о проигранном финале Лиги конференций, сообщил портал Calciomercato.

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Итальяно извинился за поражение, отметив, что у команды было много возможностей забить и изменить ход игры.

Тренер подчеркнул, что игроки сделали все возможное, сражались и создавали моменты против соперника, который не позволял легко разыгрывать комбинации.

Также специалист выразил разочарование от поражения, которое, по его мнению, было незаслуженным, и отметил, что команда могла дойти до серии пенальти.

"Мне жаль парней, но такой футбол, нужно принимать даже такие поражения", — сказал Итальяно.

"Фиорентина" проиграла свой третий финал за два года после Лиги конференций и Кубка Италии в прошлом сезоне.

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