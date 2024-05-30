Олимпиакос вырвал у Фиорентины победу в финале Лиги конференций

Матч "Олимпиакос" — "Фиорентина". Фото: Reuters/Dylan Martinez

На "ОРАР-Арене" прошел финал Лиги конференций. В решающем матче греческий "Олимпиакос" встретился с итальянской "Фиорентиной".

Матч завершился победой "Олимпиакоса" в добавленное время, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

🇬🇷 OLYMPIACOS HAVE WON THE EUROPA CONFERENCE LEAGUE! 🏆#UECLfinal pic.twitter.com/eHRfWJ2kqI — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024

Как прошел матч "Олимпиакос" — "Фиорентина"

В первом тайме итальянцы чаще контролировали мяч и больше били по воротам — девять ударов против двух у греков. При этом у "Олимпиакоса" столько же ударов в створ — по два у команд.

После перерыва греки сыграли чуть лучше и даже имели опасные моменты после стандартов. При этом "фиалки" продолжали контролировать мяч и все больше прижимать оппонентов к своим воротам в последние 10 минут основного времени.

В первом экстратайме "Олимпиакос" за счет своих контратак выровнял ход матча. В концовке арбитр не поставил пенальти у ворота "фиалок"

На 116-й минуте Эль-Кааби вывел "Олимпиакос" вперед. После прострела с левого фланга на ближнюю штангу марокканец продавил защитника и головой забил в ворота "Фиорентины". Затем еще пять минут смотрели матч на ВАР пока засчитали победный гол.

"Олимпиакос" — "Фиорентина" — 1:0

Гол: Эль-Кааби, 116

"Олимпиакос": Цолакис — Родиней, Рецос, Карму, Ортега (Кини, 91) — Эссе, Иборра — Поденсе (Масурас, 106), Чикинью (Орта, 77), Фортунис (Йоветич, 72) — Эль-Кааби (Эль Рааби, 120+2)

"Фиорентина": Терраччано — Додо, Миленкович, Мартинес Кварта, Бираги (Раньери, 106) — Мело (Джозеф Дункан, 74), Мандрагора — Гонсалес (Бельтран, 108), Бонавентура (Барак, 82), Куамэ (8) — Белотти (Нзола, 58)

Предупреждения: Поденсе, Пасхалакис, Эль-Кааби — Мартинес Кварта, Бираги

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.

Цыганков поделился планами на следующий сезон — где будет играть украинец.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

Лунин может не сыграть в финале Лиги Чемпионов — известна причина.

В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" во время оккупации "русским миром".