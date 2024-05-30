Олімпіакос вирвав у Фіорентини перемогу в фіналі Ліги конференцій

Матч "Олімпіакос" — "Фіорентина". Фото: Reuters/Dylan Martinez

На "ОРАР-Арені" відбувся фінал Ліги конференцій. У вирішальному матчі грецький "Олімпіакос" зустрівся з італійською "Фіорентиною".

Матч завершився перемогою "Олімпіакоса" в доданий час, повідомив портал Новини.LIVE.

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🇬🇷 OLYMPIACOS HAVE WON THE EUROPA CONFERENCE LEAGUE! 🏆#UECLfinal pic.twitter.com/eHRfWJ2kqI — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024

Як пройшов матч "Олімпіакос" — "Фіорентина"

У першому таймі італійці частіше контролювали м'яч і більше били по воротах дев'ять ударів проти двох у греків. При цьому "Олімпіакос" має стільки ж ударів у площину — всього по два у команд.

Після перерви греки зіграли трохи краще та навіть мали небезпечні моменти після стандартів. При цьому "фіалки" продовжували контролювати м'яч і все більше притискати опонентів до своїх воріт у останні 10 хвилин основного часу.

У першому екстратаймі "Олімпіакос" за рахунок своїх контратак вирівняв перебіг матчу. Наприкінці арбітр не поставив пенальті за гру рукою біля воріт "фіалок"

На 116-й хвилині Ель-Каабі вивів "Олімпіакос" уперед. Після прострілу з лівого флангу на ближню штангу марокканець продавив захисника і забив головою у ворота "Фіорентини". Потім ще п'ять хвилин дивилися ВАР, поки зарахували переможний гол.

"Олімпіакос" — "Фіорентина" — 1:0

Гол: Ель-Каабі, 116

"Олімпіакос": Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега (Кіні, 91) — Ессе, Іборра — Поденсе (Масурас, 106), Чікінью (Орта, 77), Фортуніс (Йоветич, 72) — Ель-Каабі (Ель Арабі, 120+2)

"Фіорентина": Терраччано — Додо, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі (Раньєрі, 106) — Мело (Джозеф Дункан, 74), Мандрагора — Гонсалес (Бельтран, 108), Бонавентура (Барак, 82), Куаме (Іконе, 82) — Белотті (Нзола, 58)

Попередження: Поденсе, Пасхалакис, Эль-Кааби — Мартінес Кварта, Бірагі

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