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Головний тренер "ПСЖ" може опинитися за гратами: деталі гучного скандалу

19 квітня 2023 22:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Головний тренер ПСЖ може сісти у тюрму через необдуманий вчинок
Наставник "ПСЖ" Крістоф Галтьє. Фото: Reuters/ANGELIKA WARMUTH
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Головний тненер "ПСЖ" Крістоф Галтьє влип у неприємності. Наставнику паризького гранду загрожує тюремний термін через расистські висловлювання. 

Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на RMC Sport 

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Ще будучи головним тренером "Ніцци" Крістоф Галтьє, у розмові зі спортивним директором клубу мав необережність заявити, що "у команді не повинно бути так багато темношкірих та мусульман". Ця інформація, напривеликий жаль для спеціліста, просочилася у ЗМІ та спричинила неабиякий скандал. 

Галтьє
Крістоф Галтьє керує діями гравців "ПСЖ" під час матчу з "Лансом". Фото: Reuters/GONZALO FUENTES

Як наслідок, у п'ятницю прокуратура Ніцци запустила процес розслідування справи. Водночас в офісі футбольного клубу "Ніцца" вже провели відповідні обшуки, а також опитали президента "орлят" Жана-П'єра Ріверу. Правоохоронці мають намір поспілкуватися й з іншим персоналом клубу. 

У разі, якщо провину Галтьє доведуть, йому загрожує до трьох років позбавлення волі та чималий штраф — 45 тисяч євро.   

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