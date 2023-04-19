Главный тренер ПСЖ может сесть в тюрьму из-за необдуманного поступка

Главный тренер "ПСЖ" может оказаться за решеткой: детали громкого скандала
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье влип в неприятности. Наставнику парижского гранда грозит тюремный срок из-за расистских высказываний.
Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на RMC Sport.
Иногда лучше молчать
Еще будучи главным тренером "Ницци" Кристоф Галтье, в разговоре со спортивным директором клуба имел неосторожность заявить, что "в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман". Эта информация, к сожалению для специалиста, просочилась в СМИ и вызвала большой скандал.
В итоге, в пятницу прокуратура Ниццы запустила процесс расследования дела. В офисе футбольного клуба "Ницца" уже провели соответствующие обыски, а также опросили президента "орлят" Жана-Пьера Риверу. Правоохранители намерены пообщаться и с другим персоналом клуба.
В случае, если вина Галтье будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и немалый штраф — 45 тысяч евро.
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