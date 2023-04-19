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Главный тренер "ПСЖ" может оказаться за решеткой: детали громкого скандала

19 апреля 2023 22:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Главный тренер ПСЖ может сесть в тюрьму из-за необдуманного поступка
Наставник "ПСЖ" Кристоф Галтье. Фото: Reuters/ANGELIKA WARMUTH
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье влип в неприятности. Наставнику парижского гранда грозит тюремный срок из-за расистских высказываний.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на RMC Sport.

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Еще будучи главным тренером "Ницци" Кристоф Галтье, в разговоре со спортивным директором клуба имел неосторожность заявить, что "в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман". Эта информация, к сожалению для специалиста, просочилась в СМИ и вызвала большой скандал.

Галтье
Кристоф Галтье руководит действиями игроков "ПСЖ" во время матча с "Лансом". Фото: Reuters/GONZALO FUENTES

В итоге, в пятницу прокуратура Ниццы запустила процесс расследования дела. В офисе футбольного клуба "Ницца" уже провели соответствующие обыски, а также опросили президента "орлят" Жана-Пьера Риверу. Правоохранители намерены пообщаться и с другим персоналом клуба.

В случае, если вина Галтье будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и немалый штраф — 45 тысяч евро.

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