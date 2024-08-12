Тренер Рейнджерс про очікування від матчу з Динамо в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Рейнджерс" Філіпп Клеман. Фото: "Рейнджерс"

Київське "Динамо" 13 серпня в Глазго зіграє матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс". Перед грою своїми очікуваннями поділився головний тренер шотландського клубу Філіпп Клеман.

Слова спеціаліста після перемоги "Рейнджерс" над "Мотервеллом" (2:1) у другому турі чемпіонату Шотландії навела пресслужба клуба.

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За словами Клемана, після вдалого результату у Любліні в першій грі з "Динамо" (1:1) та завдяки перемозі над "Мотервеллом" команда підходить до матчу Ліги чемпіонів з приємними емоціями.

"Ми знаємо, що нас чекає велике випробування в матчі з "Динамо", бо вони є справді якісною командою. Заради виходу в наступний раунд ми збираємося викластися на повну", — сказав Клеман.

Перед матчем з "Динамо" Клеман хоче, щоб він та його гравці продовжували вчитися. Це допоможе покращити гру за наступні кілька днів.

Також спеціаліст зазначив, що розраховує на підтримку 50 тисяч шалених фанатів у грі з "Динамо".

Матч "Динамо" проти "Рейнджерс" відбудеться 13 серпня о 21:45 за київським часом.

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