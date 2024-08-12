Тренер Рейнджерс об ожиданиях от матча с Динамо в Лиге чемпионов

Главный тренер "Рейнджерс" Филипп Клеман. Фото: "Рейнджерс"

Киевское "Динамо" 13 августа в Глазго сыграет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс". Перед игрой своими ожиданиями поделился главный тренер шотландского клуба Филипп Клеман.

Слова специалиста после победы "Рейнджерс" над "Мотервеллом" (2:1) во втором туре чемпионата Шотландии привела пресс-служба клуба.

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По словам Клемана, после удачного результата в Люблине в первой игре с "Динамо" (1:1) и благодаря победе над "Мотервеллом" команда подходит к матчу Лиги чемпионов с приятными эмоциями.

"Мы знаем, что нас ждет большое испытание в матче с "Динамо", потому что они действительно качественная команда. Ради выхода в следующий раунд мы собираемся выложиться по полной", — сказал Клеман.

Перед матчем с "Динамо" Клеман хочет, чтобы он и его игроки продолжали учиться. Это поможет улучшить игру за следующие несколько дней.

Также специалист отметил, что рассчитывает на поддержку 50 тысяч безумных фанатов в игре с "Динамо".

Матч "Динамо" против "Рейнджерс" состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени.

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