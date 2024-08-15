Пономарьов назвав задачу команди на першу половину сезону в УПЛ

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов. Фото: ФК Рух

Головний тренер "Руха" Віталій Пономарьов поділився деталями про підготовку команди до гри з ЛНЗ у 3-му турі Української Прем’єр-ліги у Черкасах. Поєдинок відбудеться 18 серпня.

Про це пише ФК Рух.

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За його словами, ЛЗН складний суперник, проте гравці очікують серйозного матчу та налаштована лише на перемогу

"Влітку черкасці дуже добре попрацювали на трансферному ринку: в них багато якісних нових футболістів, зокрема легіонерів. У попередньому чемпіонаті нам було незручно грати проти ЛНЗ. Зараз команда демонструє інший футбол, але ми очікуємо серйозного матчу", — розповів тренер.

Гравці Руха. Фото: ФК Рух

Крім цього він пояснив, що гравці тренуються у звичному режимі, суттєвих змін у підході немає. Нових втрат у команді немає, а ті, хто були травмовані наразі проходять реабілітацію.

"Команда чекає на їхнє повернення, але в нас немає залежності від конкретних гравців. І попередній матч, і попередній сезон продемонстрували, що в нас вистачає футболістів, які можуть якісно замінити травмованих гравців. Зокрема ті хлопці, які умовно були резервними, зараз грають в основному складі й досить непогано себе проявляють", — каже він.

Також Пономарьов заявив, що наразі все залежить і від суперників, їхній рівень підготовки та налаштування на гру дуже важливі. Перемога на старті сезону надасть впевненості команді, що виграє.

"Команда вже проаналізувала матч з "Оболонню". Можна сказати, що рахунок 4:0 не відображає того, що відбувалося на полі. Попереду в нас багато роботи: ми допускаємо багато грубих помилок в дуже простих ситуаціях. На рівні Прем’єр-ліги це недопустимо, тому слід виправляти ці помилки", – розповів Пономарьов.

Матч ЛНЗ – Рух відбудеться у неділю, 18 серпня. Початок о 15:30.

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