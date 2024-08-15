Пономарев назвал задачу команды на первую половину сезона в УПЛ

Главный тренер Движения Виталий Пономарев. Фото: ФК Движение

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился деталями о подготовке команды к игре с ЛНЗ в 3-м туре Украинской Премьер-лиги в Черкассах. Поединок состоится 18 августа.

Об этом пишет ФК Движение.

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По его словам, ЛЗН сложный соперник, однако игроки ожидают серьезного матча и настроены только на победу

"Летом черкасцы очень хорошо поработали на трансферном рынке: у них много качественных новых футболистов, в том числе легионеров. В предыдущем чемпионате нам было неудобно играть против ЛНЗ. Сейчас команда демонстрирует другой футбол, но мы ожидаем серьезного матча", — рассказал тренер.

Игроки Руха. Фото: ФК Руха

Кроме того, он пояснил, что игроки тренируются в привычном режиме, существенных изменений в подходе нет. Новых потерь в команде нет, а травмированные сейчас проходят реабилитацию.

"Команда ждет их возвращения, но у нас нет зависимости от конкретных игроков. И предыдущий матч, и предыдущий сезон продемонстрировали, что у нас хватает футболистов, которые могут качественно заменить травмированных игроков. В частности, те ребята, которые условно были резервными, сейчас играют в в основном составе и довольно неплохо себя проявляют", — говорит он.

Также Пономарев заявил, что все зависит и от соперников, их уровень подготовки и настройки на игру очень важны. Победа на старте сезона придаст уверенности выигрывающей команде.

"Команда уже проанализировала матч с "Оболонью". Можно сказать, что счет 4:0 не отражает того, что происходило на поле. Впереди у нас много работы: мы допускаем много грубых ошибок в очень простых ситуациях. На уровне Премьер-лиги это недопустимо, поэтому следует исправлять эти ошибки", – рассказал Пономарев.

Матч ЛНЗ – Рух состоится в воскресенье, 18 августа. Начало в 15.30.

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