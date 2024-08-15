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Вернидуб зізнався, як Кривбас проведе наступний матч кваліфікації Ліги Європи

15 серпня 2024 12:16
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Вернидуб розповів, чого очікує від наступного матчу Кривбаса
Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб. Фото: ФК Кривбас
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб зізнався, чого очікує від наступного матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти чеської "Вікторії" Пльзень. Перша зустріч закінчилась програшем української команди з рахунком 1:2. 

Про це пише ФК Кривбас.

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Тренер заявив, що всі гравці наразі перебувають у гарному настрої. Всі налаштовані лише на перемогу, адже на меті вихід до наступного раунду. 

"Моє завдання як головного тренера — донести впевнене налаштування до кожного з моїх хлопців. Вони повинні також вірити у перемогу, вийти завтра та досягнути потрібного нам результату", — каже він.

Скріншот допису ФК Кривбас
Допис ФК Кривбас з інформацією про матч. Фото: скриншот

За його словами поразка від "Карпат" не вплинула на моральний настрій гравців.

"Поразка від "Карпат" — це чемпіонат України, не більше, а зараз Ліга Європи. Розуміємо, що у нас зараз важкий місяць, ми постійно переїжджаємо: Україна, Чехія, Словаччина. Це дуже важко. Тим паче, на відміну від "Вікторії", ми добираємось на матчі не літаками, а автобусом", — поділився тренер.

Вернидуб заявив, що найголовніше наразі є те, що футбольний клуб з України дійшов до своєї мети та побореться за мрію.

"Ми — футбольний Клуб з України, який йшов до своєї мети і завтра зіграє матч-відповідь в третьому раунді Ліги Європи, а потім і у плей-офф. Ми не відмовимось від своєї мрії, а будемо йти до кінця", — рішуче налаштований тренер. 

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спорт футбол Ліга Європи Юрій Вернидуб Кривбасс

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12:30 У Павлограді пролунав сильний вибух

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