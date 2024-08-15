Вернидуб розповів, чого очікує від наступного матчу Кривбаса

Вернидуб зізнався, як Кривбас проведе наступний матч кваліфікації Ліги Європи
Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб зізнався, чого очікує від наступного матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти чеської "Вікторії" Пльзень. Перша зустріч закінчилась програшем української команди з рахунком 1:2.
Про це пише ФК Кривбас.
Вернидуб розповів про наступний матч
Тренер заявив, що всі гравці наразі перебувають у гарному настрої. Всі налаштовані лише на перемогу, адже на меті вихід до наступного раунду.
"Моє завдання як головного тренера — донести впевнене налаштування до кожного з моїх хлопців. Вони повинні також вірити у перемогу, вийти завтра та досягнути потрібного нам результату", — каже він.
За його словами поразка від "Карпат" не вплинула на моральний настрій гравців.
"Поразка від "Карпат" — це чемпіонат України, не більше, а зараз Ліга Європи. Розуміємо, що у нас зараз важкий місяць, ми постійно переїжджаємо: Україна, Чехія, Словаччина. Це дуже важко. Тим паче, на відміну від "Вікторії", ми добираємось на матчі не літаками, а автобусом", — поділився тренер.
Вернидуб заявив, що найголовніше наразі є те, що футбольний клуб з України дійшов до своєї мети та побореться за мрію.
"Ми — футбольний Клуб з України, який йшов до своєї мети і завтра зіграє матч-відповідь в третьому раунді Ліги Європи, а потім і у плей-офф. Ми не відмовимось від своєї мрії, а будемо йти до кінця", — рішуче налаштований тренер.
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