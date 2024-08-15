Вернидуб рассказал, чего ждет от следующего матча Кривбасса

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб. Фото: ФК Кривбасс

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб признался, чего ожидает от следующего матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Пльзень. Первая встреча закончилась проигрышем украинской команды со счетом 1:2.

Об этом пишет ФК Кривбасс.

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Тренер заявил, что все игроки находятся в хорошем настроении. Все настроены только на победу, ведь цель выхода в следующий раунд.

"Моя задача как главного тренера — донести уверенную настройку до каждого из моих ребят. Они должны также верить в победу, выйти завтра и достичь нужного нам результата", — говорит он.

Сообщение ФК Кривбасс с информацией о матче. Фото: скриншот

По его словам, поражение от "Карпат" не повлияло на моральное настроение игроков.

"Поражение от "Карпат" — это чемпионат Украины, не больше, а сейчас Лига Европы. Понимаем, что у нас сейчас тяжелый месяц, мы постоянно переезжаем: Украина, Чехия, Словакия. Это очень тяжело. Тем более, в отличие от "Виктории" мы добираемся на матчи не самолетами, а автобусом", — поделился тренер.

Вернидуб заявил, что самое главное сейчас то, что футбольный клуб из Украины дошел до своей цели и сразится за мечту.

"Мы — футбольный Клуб из Украины, который шел к своей цели и завтра сыграет ответный матч в третьем раунде Лиги Европы, а затем и в плей-офф. Мы не откажемся от своей мечты, а будем идти до конца", — решительно настроенный тренер.

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