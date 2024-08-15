Вернидуб рассказал, чего ждет от следующего матча Кривбасса

Вернидуб признался, как Кривбасс проведет следующий матч квалификации Лиги Европы
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб признался, чего ожидает от следующего матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Пльзень. Первая встреча закончилась проигрышем украинской команды со счетом 1:2.
Об этом пишет ФК Кривбасс.
Вернидуб рассказал о следующем матче
Тренер заявил, что все игроки находятся в хорошем настроении. Все настроены только на победу, ведь цель выхода в следующий раунд.
"Моя задача как главного тренера — донести уверенную настройку до каждого из моих ребят. Они должны также верить в победу, выйти завтра и достичь нужного нам результата", — говорит он.
По его словам, поражение от "Карпат" не повлияло на моральное настроение игроков.
"Поражение от "Карпат" — это чемпионат Украины, не больше, а сейчас Лига Европы. Понимаем, что у нас сейчас тяжелый месяц, мы постоянно переезжаем: Украина, Чехия, Словакия. Это очень тяжело. Тем более, в отличие от "Виктории" мы добираемся на матчи не самолетами, а автобусом", — поделился тренер.
Вернидуб заявил, что самое главное сейчас то, что футбольный клуб из Украины дошел до своей цели и сразится за мечту.
"Мы — футбольный Клуб из Украины, который шел к своей цели и завтра сыграет ответный матч в третьем раунде Лиги Европы, а затем и в плей-офф. Мы не откажемся от своей мечты, а будем идти до конца", — решительно настроенный тренер.
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