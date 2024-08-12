Вернидуб відмовився тиснути руку тренеру Карпат: відома причини скандалу

Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

У другому турі чемпіонату України з футболу львівські "Карпати" вдома несподівано розгромили криворізький "Кривбас" (3:0). Після матчу розгорівся скандал, оскільки головний тренер гостей Юрій Вернидуб не потиснув руку Владиславу Лупашку.

Журналіст Ігор Циганик в ефірі YouTube-каналу повідомив, чому Вернидуб прийняв таке рішення.

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За словами Циганика, Вернидуб ще до фінального свистка попередив Лупашка, що не тиснутиме його руку.

Вернидуба розізлила поведінка тренерського штабу "Карпат" після третього голу. Коли львів’янам вдалося забити останній м’яч, то асистент Лупашка Ігор Єрмаков на радощах кричав: "Сас*ть, бл*ть!"

Син Юрія Вернидуба Віталій підійшов до Єрмакова, бо йому здалося, що той показав непристойний жест його батьку. Але він тоді не почув, що сказав асистент Лупашка.

Після матчу Лупашко заявив, що Вернидуб не потиснув йому руку, бо не побачив. Якщо ж інформація Циганика правдива, то Владислав вже знав, що рукостискання не буде.

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